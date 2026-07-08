L'Aduga, l'Agence de développement et d'urbanisme du Grand Amiénois, accompagne depuis 20 ans les collectivités dans l'observation, la planification, la prospective et la construction de stratégies territoriales. L'agence se définit elle-même comme «un outil d’ingénierie publique mutualisée dont l’État est également membre, qui intervient au service du Pôle Métropolitain du Grand Amiénois, de ses huit intercommunalités adhérentes, mais aussi de la Région Hauts-de-France et de leurs partenaires, afin d’éclairer les décisions publiques et de favoriser les coopérations territoriales».

Une logique de cohérence dans les outils

Une nouvelle séquence s'ouvre cependant pour l'Aduga, car pour la première fois, la présidence de l'agence et celle de Pôle Métropolitain du Grand Amiénois ne sont plus exercées par la même personne. C'est ainsi que le conseil d'administration de l'Aduga vient d'élire Zoé Desbureaux à sa présidence. Élue PCF depuis 2020 au conseil municipal d'Amiens, aujourd'hui dans l'équipe majoritaire du maire Frédéric Fauvet (PS), Zoé Desbureaux succède à Pascal Rifflart, dont elle a salué l’action «à la tête d’une agence reconnue comme un outil d’intérêt général, a-t-elle déclaré. Cette évolution doit permettre de mieux affirmer les spécificités de chacune de ces deux institutions, tout en renforçant leur complémentarité au service du territoire».

Âgée de 34 ans, enseignante en Lettres modernes, Zoé Desbureaux exerce dans plusieurs collèges et lycées publics du Grand Amiénois. Par ailleurs, sa délégation à Amiens Métropole, consacrée à l’habitat et au renouvellement urbain, entre directement en résonance avec les missions de l’Aduga. De plus, en tant qu'administratrice de l’Établissement public foncier (EPF) des Hauts-de-France, du bailleur social Amsom Habitat et de la Société d’économie mixte Amiens aménagement, la nouvelle présidente entend inscrire son mandat dans une logique de cohérence entre les différents outils du développement territorial.

À la mise en œuvre du SCoT

Zoé Desbureaux précise : «L’Aduga éclaire notre stratégie territoriale et notre planification. L’EPF nous donne des leviers pour reconquérir les friches, accompagner la déconstruction, la dépollution ou la renaturation. Les outils d’aménagement permettent de transformer concrètement nos projets urbains. L’Amsom participe à la mise en œuvre de nos politiques de logement, d’habitat inclusif et de réinvestissement des espaces délaissés. Mon souhait est que ces outils travaillent davantage en articulation, au service des communes, des intercommunalités et des habitants».

L'Aduga confirme que cette approche doit permettre de renforcer l’action de l’agence sur plusieurs priorités : la mise en œuvre du SCoT (Schéma de cohérence territorial), la sobriété foncière, le renouvellement urbain et la reconquête des friches, l’habitat, la revitalisation des centralités urbaines, les mobilités du quotidien, la qualité du cadre de vie et les équilibres entre espaces urbains et ruraux.