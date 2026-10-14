La 27e édition de l’Arras Film Festival aura lieu du 6 au 15 novembre

Les dates dela 27e édition de l’Arras Film Festival sont connues. Le festival se déroulera du 6 au 15 novembre. Un programme éclectique sera proposé, avec une centaine de films présentés, mêlant avant-premières, films européens, grands classiques et œuvres rares ou inédites.

L'ouverture du festival, le vendredi 6 novembre à 20 h au Casino d’Arras, se fera avec le film "Claude", une comédie familiale de Clément Michel, avec André Dussollier, Valérie Donzelli, Kyan Khojandi et Clémentine Célarié. Plusieurs films tournés dans la région Hauts-de-France, dont certains à Arras et dans ses environs, seront à découvrir, tout comme neuf films en compétition pour l’Atlas d’or, mais aussi des films dans les sections Visions de l’Est et Découvertes européennes.

De plus, il y aura deux rétrospectives : « Crime à l’italienne » et « Ouvriers, patrons et révolutions », avec la première de la version restaurée de Germinal d’Yves Allégret (1963). Enfin, le samedi 14 novembre, le festival accueillera la comédienne Yolande Moreau à l’occasion de plusieurs événements autour de la réédition de "Quand la mer monte".