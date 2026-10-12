La baie de Somme-Picardie maritime fait partie des 30 territoires retenus dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt national Destinations France à vélo, porté par l'État, la direction générale des entreprises, le réseau vélo & marche et France Vélo. Ce programme vise à mettre en lumière des territoires qui ont fait du vélo un pilier de leur attractivité touristique, en valorisant la qualité des infrastructures, les services proposés aux cyclistes, la diversité des pratiques et l'excellence de l’accueil.



88 candidatures déposées à l’échelle nationale

Entre terre, mer et vallées, la baie de Somme-Picardie maritime offre un cadre particulièrement favorable à la pratique du vélo. Les grands espaces naturels, les villages de caractère, les stations du littoral, les vallées et les paysages préservés constituent un terrain de découverte unique pour les visiteurs français et européens.

Parmi 88 candidatures déposées à l’échelle nationale, la baie de Somme a été distinguée pour la qualité et la diversité de son offre cyclable ainsi que pour la stratégie développée depuis plus de 25 ans en faveur du tourisme à vélo. Cette reconnaissance confirme la place du territoire parmi les destinations françaises de référence : «Elle souligne le travail mené par les collectivités, les offices de tourisme, les associations et les professionnels pour faire de la baie de Somme une destination incontournable du tourisme à vélo», se réjouit Patricia Poupart, présidente de Baie de Somme 3 Vallées

Une offre touristique cohérente

Au fil des années, les collectivités locales ont investi dans la création et l'amélioration des itinéraires cyclables, dans l'aménagement d'équipements dédiés aux usagers et dans le développement d’une offre touristique cohérente à l'échelle de la destination. Aujourd'hui, le territoire s'appuie sur un maillage exceptionnel associant : la Vélomaritime (EuroVelo 4), la Véloroute Vallée de Somme (V30), les 9 Boucles des Oiseaux, la traverse du Ponthieu, la Trie Enchantée et un réseau cyclable à points-nœuds «Somme à vélo» de plus de 1 100 km permettant de composer librement ses parcours.

Les utilisateurs, toujours plus nombreux chaque année, bénéficient d’un réseau structuré d'hébergements, de loueurs, de restaurateurs et de sites touristiques engagés : «Le vélo est devenu un formidable outil de découverte du territoire. Il permet d'explorer la baie de Somme autrement, à un rythme respectueux des paysages, des habitants et de notre environnement», souligne pour sa part Sabrina Holleville-Milhat, présidente du syndicat mixte baie de Somme-grand littoral picard.