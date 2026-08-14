Il y a les chiffres et la réalité terrain ! Le 23 septembre, la Banque de France de Meurthe-et-Moselle annonce la présentation de l’enquête : «Quelles perspectives économiques en région Grand Est en cette rentrée 2026» telle que vue par les chefs d’entreprise.

Ce décryptage attendu sera réalisé par Christophe Maurel, le directeur départemental de la Banque de France de Meurthe-et-Moselle et ses collaborateurs avec Loris Guery, le directeur de l’IAE de Nancy.

La présentation se déroulera à partir de 9 h au sein des locaux de l’IAE Nancy School of Management. Manifestation sur invitation et inscription préalable.