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La Banque de France de Meurthe-et-Moselle décrypte l'économie le 23 septembre à l’IAE de Nancy

La Banque de France de Meurthe-et-Moselle annonce, le 23 septembre dans les locaux de l’IAE Nancy School of Management, la présentation de l’enquête : «Quelles perspectives économiques en région Grand Est en cette rentrée 2026» telle que vue par les chefs d’entreprise. 

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© E.Varrier. La Banque de France de Meurthe-et-Moselle présentera, le 23 septembre dans les locaux de l’IAE de Nancy, l’enquête «Quelles perspectives économiques en région Grand Est en cette rentrée 2026».

© E.Varrier. La Banque de France de Meurthe-et-Moselle présentera, le 23 septembre dans les locaux de l’IAE de Nancy, l’enquête «Quelles perspectives économiques en région Grand Est en cette rentrée 2026».

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 14 août 2026 - Mis à jour le 14 août 2026

Il y a les chiffres et la réalité terrain ! Le 23 septembre, la Banque de France de Meurthe-et-Moselle annonce la présentation de l’enquête : «Quelles perspectives économiques en région Grand Est en cette rentrée 2026» telle que vue par les chefs d’entreprise.

Ce décryptage attendu sera réalisé par Christophe Maurel, le directeur départemental de la Banque de France de Meurthe-et-Moselle et ses collaborateurs avec Loris Guery, le directeur de l’IAE de Nancy. 

La présentation se déroulera à partir de 9 h au sein des locaux de l’IAE Nancy School of Management. Manifestation sur invitation et inscription préalable. 