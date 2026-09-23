153 millions d’euros ! C’est le montant des prêts accordés par la Banque des Territoires à Habitat Lorrain pour le logement social en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges.

Une convention pour la période 2026-2028 a été signée avec les cinq bailleurs sociaux du Sud Lorraine (OMh du Grand Nancy, Toul Habitat, OPH de Lunéville à Baccarat, Épinal Habitat et Le Toit Vosgien).

«Ce programme prévoit 552 nouveaux logements et la réhabilitation de 2 273 autres, avec un investissement global de 232 millions d’euros, dont 153 millions financés par la Banque des Territoires. Au-delà des opérations immobilières, ce partenariat inclut un accompagnement sur les risques climatiques et l’intégration du programme Ville Arborée. Ces engagements illustrent notre détermination commune à renforcer l’offre de logements accessibles, durables et résilients, au service des territoires et de leurs habitants», assure Claude Faivre, le secrétaire général d’Habitat Lorrain.

«En soutenant cette société de coordination dynamique, nous réaffirmons notre ambition commune : accélérer la transformation du parc social pour répondre aux défis territoriaux, environnementaux et sociétaux. Ensemble, nous combinons expertise territoriale, financement responsable et vision à long terme. La Banque des Territoires réaffirme ainsi son rôle de partenaire de référence pour les acteurs du logement social, en phase avec les attentes des Français et les impératifs de la transition écologique», explique Mathieu Aufauvre, le directeur du réseau de la Banque des Territoires.