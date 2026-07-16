En Saône-et-Loire, où de nombreux étudiants profitent des vacances estivales pour occuper un emploi saisonnier, les nouveaux bacheliers sont concernés par une nouvelle mesure de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Les jeunes qui travailleront durant l'été pourront bénéficier gratuitement de la Carte Avantages Jeunes.

Cette initiative, portée par le président de Région Jérôme Durain, vise à reconnaître l'engagement de ceux qui choisissent de financer leurs études, leur permis de conduire, leur installation ou d'acquérir une première expérience professionnelle avant la rentrée.



Une carte accessible sur justificatifs

La Région souhaite ainsi encourager l'autonomie des jeunes au moment de leur entrée dans l'enseignement supérieur ou dans la vie active. La Carte Avantages Jeunes permet de bénéficier de réductions et d'offres dans de nombreux domaines, notamment la culture, le sport, les loisirs, les transports et divers services du quotidien.

Pour en profiter, les nouveaux bacheliers devront se rendre dans un Point Relais Infos Jeunes avec un justificatif de réussite au baccalauréat ainsi qu'une fiche de paie ou un contrat de travail attestant de leur emploi saisonnier. Cette mesure entend valoriser à la fois la réussite scolaire et l'investissement des jeunes dans leur parcours vers l'autonomie.