La Bourse de Paris évolue en petite hausse mercredi, prise entre les anticipations d'un resserrement monétaire aux États-Unis pour lutter contre l'inflation et un regain d'enthousiasme pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA).

À 11h (heure de Paris), l'indice vedette de la place parisienne gagnait 0,35 %, à 8.308,05 points, toujours en hausse malgré un léger ralentissement par rapport à l'ouverture. La veille, le CAC 40 a terminé en petite hausse (+0,55 %), à 8.278,59 points.

"Les investisseurs continuent de composer avec deux forces contradictoires", a commenté Andreas Lipkow, analyste de CMC Markets.

"D'un côté, des chiffres de l'inflation américaine plus élevés que prévu ravivent les craintes d'un nouveau durcissement monétaire" et, de l'autre, "de bonnes nouvelles dans le secteur de l'intelligence artificielle redonnent confiance aux marchés", a-t-il expliqué.

L'inflation aux États-Unis a modestement ralenti le mois dernier, à 0,4 % sur un mois, après 0,6 % en septembre, selon des données officielles publiées mardi, moins bonnes qu'attendu par les investisseurs qui prévoyaient une décélération plus marquée.

Pour Daniela Hathorn, analyste de Capital.com, une hausse de taux de la banque centrale américaine (Fed) lors de sa prochaine réunion, en décembre, "est désormais quasiment intégrée dans les cours". Mais selon elle, "les investisseurs ont peut-être sous-estimé l’ampleur du resserrement monétaire que la Fed devra encore mettre en œuvre" pour lutter contre l'inflation.

Or, les marchés d'actions sont généralement favorisés par un environnement de taux bas, qui facilite le financement des entreprises et soutient leurs investissements et leur croissance.

En parallèle, le secteur tech, en particulier les valeurs liées à l'IA, bénéficie d'un nouveau souffle après avoir été chahuté en Bourse.

Le regain d'enthousiasme est dû au jeune acteur du "cloud" (informatique à distance) CoreWeave, qui a publié mardi aux États-Unis des résultats trimestriels supérieurs aux anticipations du marché, tout en relevant ses prévisions annuelles, témoignant de la vigueur persistante de la croissance de ses ventes.

L'attention se tourne également vers l'introduction en Bourse d'Anthropic, qui entend lever jusqu'à 64 milliards de dollars, de quoi lui conférer une valorisation autour de 1.400 milliards de dollars.

L'enthousiasme retrouvé autour de la tech propulse STMicroelectronics (+4,10 %, à 41,75 euros) en tête du CAC 40 et Soitec (+8,88 %, à 105,40 euros) en première place de l'indice élargi SBF 120.

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