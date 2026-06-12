La Bourse de Paris évolue en forte hausse vendredi, portée par la baisse des prix du pétrole avec les espoirs de conclusion imminente d'un accord entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

L'indice vedette CAC 40 grimpait de 2,25% à 8.385,57 points vers 10H15 heure de Paris. La veille, le panier des 40 plus grandes valeurs boursières françaises a pris 0,48%, à 8.200,80 points.

Donald Trump a annulé jeudi des frappes américaines prévues le jour même contre l'Iran avant d'assurer qu'un "très bon accord" avait été trouvé, évoquant même une possible signature en Europe dès "ce week-end".

"Une fois de plus, les États-Unis et l'Iran semblent plus proches que jamais d'un accord de paix", résume Andreas Lipkow pour CMC Markets.

La nouvelle a provoqué un vif enthousiasme sur les marchés et une baisse des prix du pétrole, même si la diplomatie iranienne a toutefois assuré que Téhéran n'avait pas encore décidé si elle était prête signer l'accord.

Les économies européennes restent particulièrement sensibles aux fluctuations des prix de l'énergie, en raison de leur forte dépendance aux importations de pétrole et de gaz. Les places du Vieux continent profitent donc pleinement du repli des prix.

"La baisse du pétrole apaise les craintes d'inflation et les anticipations de hausses (de taux des banques centrales) sont repoussées plus loin dans le temps", souligne aussi Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

Les pétrolières souffrent, l'industrie brille

La baisse des cours du pétrole pèse mécaniquement sur les perspectives de bénéfices des groupes pétroliers comme TotalEnergies (-4,08%, à 74,82 euros) ou Maurel & Prom (-6,39% à 8,72 euros).

A l'inverse, la baisse des prix du brut profite sans surprise aux industriels pour qui l'énergie reste un important poste de dépenses. Vers 10H15 heure de Paris, Saint-Gobain gagnait 5,13% à 77,04 euros et ArcelorMittal gagnait 4,61% à 59,88 euros.

Les constructeurs automobiles Stellantis (+5,80% à 6,13 euros) et Renault (+4,88% à 28,14 euros) et les équipementiers OPmobility (+3,48% à 15,47 euros), Forvia (+6,41% à 10,02 euros) ou encore Valeo (+3,43% à 14,76 euros) s'inscrivaient également en forte hausse.

Les bancaires profitent de la hausse de taux de la BCE

Les banques européennes profitent de la hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE), favorable à leurs marges.

La BCE a relevé ses taux jeudi, signalant qu'elle n'entend pas tolérer durablement une inflation alimentée par le conflit au Moyen-Orient, tout en jugeant la croissance en zone euro résiliente après ce premier tour de vis depuis 2023.

Vers 10H15, Société Générale grimpait de 6,03% à 73,32 euros, BNP Paribas 5,07% à 96,60 euros, et Crédit Agricole 2,71% à 16,69 euros.

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