Cet été, le public peut pousser les portes de La Brosserie Française à Beauvais pour suivre le parcours de fabrication d'une brosse à dents ou d'une brosse à cheveux. Cette visite offre l'occasion de mieux comprendre le travail réalisé au sein de cette entreprise qui a relancé son activité autour du savoir-faire français et de la production locale.

Une entreprise relancée autour du « made in France »

En activité depuis 1845, l'entreprise s’est imposée au fil des années avant d'être confrontée aux difficultés liées à l'industrialisation de masse. Placée en redressement judiciaire au début des années 2000, elle a été reprise en 2012 par son directeur industriel, Olivier Remoissonnet. Rebaptisée La Brosserie Française, elle poursuit son développement grâce à un projet industriel fondé sur le « made in France », la relocalisation de la production et la valorisation du savoir-faire.

Une visite au cœur des ateliers

Le parcours de la visite permet de suivre les principales étapes de fabrication, depuis l'injection des manches jusqu'à l'emballage des produits. Les visiteurs découvrent également l'implantation des fibres, réalisée de manière manuelle ou robotisée, ainsi que les opérations de polissage et de marquage. L'ensemble de ces étapes est effectué dans la même usine beauvaisienne, qui s’étend sur un espace de 4 000 m².

Les visites sont proposées toute l'année, du mardi au jeudi, sur réservation auprès de l'Office de tourisme de Beauvais. Elles sont réservées aux groupes constitués de 25 personnes maximum. Le tarif est fixé à 15,26 euros par personne.



