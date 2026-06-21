La moitié de la France sera placée lundi en vigilance rouge canicule, une vague d'extrême chaleur inédite qui perturbe dimanche la Fête de la musique et va entraîner la fermeture de centaines d'écoles.

Ce sont désormais 49 départements où la vigilance rouge sera décrétée à partir de lundi midi, un record, essentiellement dans le centre et l'ouest, la Bretagne et une partie de la Normandie ayant rejoint les régions les plus touchées.

40 autres départements seront en vigilance orange, la canicule n'épargnant qu'une partie de l'Occitanie et des Alpes, a indiqué Météo-France dans son bulletin actualisé publié à 16H00.

Dimanche, ce sont déjà 53 millions de Français qui sont affectés par la chaleur extrême, dans 35 départements en vigilance rouge et 45 en orange.

Il s'agit d'un épisode de canicule "particulièrement intense et particulièrement précoce", a résumé le ministre délégué chargé de la transition écologique Mathieu Lefèvre. Il "requiert beaucoup de prudence, beaucoup de précautions, une très forte mobilisation des services de l'Etat, des préfets, des élus locaux", a-t-il ajouté.

"Face à la canicule, veillons les uns sur les autres. Soyons collectivement attentifs à nos aînés, à nos enfants et aux personnes isolées ou fragiles", a appelé Emmanuel Macron en postant, dans un message sur X.

Le mercure tutoie dimanche les 40°C dans le sud-ouest, où l'ombre et la fraîcheur sont très recherchées. Ce qui a poussé Amandine, une enseignante d'école primaire, à "accueillir les réfugiés climatiques de la famille qui étouffe à Bordeaux" dans son jardin avec piscine près du Bassin d'Arcachon.

Les autorités multiplient les appels à la prudence pour la baignade, surtout dans les zones non surveillées, alors que quatre adolescents sont morts noyés samedi à Besançon, en Dordogne et à Dunkerque (Nord).

A cause de cette canicule exceptionnelle, un certain nombre de villes, comme Auch, Nanterre ou Châteauroux, ont décidé d'annuler les concerts prévus pour la 45e Fête de la musique.

Sans aller jusque-là, le début des festivités a parfois été repoussé en début de soirée dans plusieurs villes, comme Lyon ou Troyes.

Alcool prohibé

Dans la capitale et son agglomération, 4.800 policiers et gendarmes ainsi que 2.500 sapeurs-pompiers sont mobilisés, selon la préfecture de police.

Les secours sont notamment déployés autour du canal Saint-Martin, où de nombreux jeunes piquent une tête pour se rafraichir, la baignade ayant été autorisée par la mairie.

Pour tenter d'éviter malaises et troubles à l'ordre public, la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique dans les départements en vigilance rouge.

"Le cocktail chaleur et alcool est vraiment un cocktail dangereux", a insisté la maire de Rennes, Nathalie Appéré (PS), en justifiant l'interdiction de la vente d'alcool à emporter.

Sirotant une vodka-Red Bull sur un banc parisien, Joker, un intérimaire de 29 ans, estime que cette interdiction est inapplicable.

"Le jour de la Fête de la musique, tout le monde a son alcool. À mon avis, ça ne sera pas respecté", dit-il à l'AFP.

Parmi les nombreux concerts prévus à Paris, l'un des plus scrutés sera celui de La France insoumise, qui a invité pour sa "Fête de la musique antiraciste" des artistes, comme Leo SVR et 2L, connus pour leurs positions engagées à gauche.

Plus chaud lundi

Pour lundi, Météo-France prévoit des maximales "entre 40 et 42°C" sur les départements en rouge. "La température moyenne pourrait atteindre le niveau de la journée la plus chaude jamais mesurée en France tous mois confondus", selon l'institut.

Des mesures ont donc été prises pour tenter d'en limiter les effets néfastes pour les travailleurs, notamment du BTP, et dans les établissements scolaires.

Un total de 845 écoles et collèges seront fermés lundi tandis que 1.800 autres, sur 60.000 établissements au total, vont libérer les élèves en début d'après-midi.

De son côté, le PDG de la SNCF Jean Castex a recommandé aux personnes "vulnérables" d'éviter de prendre le train car on ne peut "pas écarter les incidents" sur le réseau, qui "est fortement affecté par ce phénomène caniculaire".

La canicule frappe plusieurs autres pays européens comme le Royaume-Uni et l'Espagne, où une vague de chaleur extrême touche la majeure partie du pays ainsi que les îles Baléares.

Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur.