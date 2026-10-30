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La carrière Oscar Savreux en baie de Somme : entre gisement et biodiversité

La carrière Oscar Savreux est implantée au Crotoy et au coeur de la baie de Somme depuis bientôt 75 ans. Elle extrait le fameux gisement d’intérêt régional et national à 99% de silice, tout en conjuguant une politique de développement durable et respectueuse de la biodiversité du territoire.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 30 octobre 2026 - Mis à jour le 30 octobre 2026
<p>Fondée en 1952, son histoire a même débuté quelques années plus tôt, en 1947, lorsque Oscar Savreux vendait au départ du charbon puis a développé l’extraction en carrière pour un besoin de matériaux, à l’heure de la reconstruction du pays. La carrière avait été rachetée par Jean Lefebvre en 1986 puis a intégré le groupe Vinci en 2000. «<em>Elle accompagne le développement du territoire en fournissant les matériaux indispensables à la construction, l’aménagement et la réalisation des infrastructures locales et régionales</em>», souligne Fabien Ridel, le directeur de la carrière depuis 2020.<.

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