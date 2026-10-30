Industrie
Aéronautique : 150 postes restent à pourvoir en Normandie à la rentrée
07/09/2026 J.M
Seine-Maritime (76)
La carrière Oscar Savreux est implantée au Crotoy et au coeur de la baie de Somme depuis bientôt 75 ans. Elle extrait le fameux gisement d’intérêt régional et national à 99% de silice, tout en conjuguant une politique de développement durable et respectueuse de la biodiversité du territoire.
Fabien Ridel, directeur de la carrière Oscar Savreux. © Cyrille Struy
Le site s’étend sur 180 hectares au Crotoy. © Cyrille Struy
«Augustine», la drague à grappin est l’une des deux dragues de l’entreprise. © Cyrille Struy
550 000 tonnes de granulats sont extraites par an. © Cyrille Struy
© Cyrille Struy
© Cyrille Struy
© Cyrille Struy
La lecture de cet article est réservée aux abonnés
Déjà abonné ? Je me connecte
Industrie
07/09/2026 J.M
Seine-Maritime (76)
Industrie
30/10/2026 Chloé Guerout
Saint-Étienne-du-Rouvray (76)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Le Crotoy avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune