Une piste cyclable respectueuse des zones humides ! La Communauté de communes Seille et Grand Couronné est en train d’élaborer une future piste cyclable à Agincourt pour développer les mobilités douces tout en préservant les milieux naturels traversés.

Elle vient de recevoir le soutien de la Région Grand Est. L’exécutif régional vient d’annoncer une aide régionale de 4 513 euros pour financer une étude environnementale destinée à identifier et délimiter précisément les zones humides présentes sur le tracé de la future piste cyclable entre le ruisseau des Rouaux et la colline du Pain de Sucre.

Cette liaison doit, à terme, relier la voie verte de l’Amezule à la ZAC de la Porte Verte.

Limiter les impacts

«L’étude sera menée sur 2,5 hectares environ et elle devra également mesurer les éventuels impacts du projet et définir les aménagements permettant de les limiter», explique l’exécutif régional.

Plusieurs engagements sont déjà prévus comme la réalisation d’un cheminement en platelage sur pilotis au niveau de la zone humide, la préservation d’un arbre présentant un intérêt écologique et la valorisation pédagogique du site auprès des futurs usagers de la voie verte.

La Région Grand Est finance 30% du coût de cette étude.

«Cette intervention permet d’intégrer la préservation de la diversité dès la conception du projet cyclable».