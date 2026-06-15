Dans le cadre de cet événement, deux conseillers de la Carsat seront présents pour guider les participants à travers les démarches essentielles liées à la retraite, tout en soulignant les points de vigilance à anticiper. L'objectif principal de cette rencontre est de préparer les dirigeants à la transition vers la retraite et d’en comprendre les répercussions sur leur entreprise. Une occasion également de bénéficier de l'expertise de la Carsat, de la CCI, et de la CMA Moselle.

La soirée débutera par un accueil à 18 h 00, suivi d'une introduction par la CCI et la CMA Moselle. Les interventions des conseillers commenceront à 18 h 30, avec un espace dédié aux questions-réponses à partir de 19 h 30, permettant aux participants d'échanger concrètement sur leurs préoccupations. Ce rendez-vous permettra également aux dirigeants de se familiariser avec les enjeux administratifs, financiers et humains de la transmission d'entreprise, tout en bénéficiant des conseils des intervenants impliqués dans le processus.