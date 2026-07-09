C'est officiel, la Chambre des notaires du Nord-Pas-de-Calais et la Banque des Territoires Hauts-de-France ont renouvelé, début juillet, leur partenariat. Ce partenariat, intitulé «Notaires & Territoires», a pour objectif de moderniser et de développer la profession notariale.

Il a été signé par Mathieu Dalloy, Président de la Chambre des Notaires du Nord et du Pas-de-Calais, et Matthieu Denis, Directeur territorial, au service professions juridiques de la Banque des Territoires.

Cette convention s'engage à cofinancer des actions essentielles, notamment en matière de communication, de formation et de transformation digitale. Ces cofinancements se font au bénéfice des plus de 872 notaires de la cour d'appel de Douai.