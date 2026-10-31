Nadège Lefebvre, présidente du Conseil départemental de l’Oise, et Jean Desessart, maire de La Croix-Saint-Ouen et vice-président chargé des infrastructures routières, ont récemment fait le point sur l’avancement des travaux.

La réhabilitation de ce pont suspendu, qui constitue une liaison entre La Croix-Saint-Ouen et Le Meux , s’est révélée plus complexe que prévu. Des études approfondies ont été nécessaires pour trouver des solutions adaptées aux caractéristiques de cet ouvrage historique. En effet, la première phase de travaux a rencontré des difficultés techniques qui ne pouvaient pas être anticipées. Le Département et les entreprises ont donc décidé conjointement de suspendre le chantier afin de rechercher la meilleure solution.

Les travaux ont désormais repris. L’enjeu est de remettre le pont en état tout en garantissant la sécurité des usagers et en préservant le patrimoine existant. Cette liaison est importante pour les déplacements quotidiens des habitants du secteur. Par ailleurs, tous les scénarios de réparation de l'ouvrage existant ont été écartés, compte tenu de sa détérioration trop avancée. Plusieurs scénarios de reconstruction à neuf ont également été écartés au vu de plusieurs problématiques techniques, la reconstruction d'un pont suspendu identique en gabarit géométrique s'est donc imposée.

9,8 millions d’euros pour réhabiliter le pont

Le Département de l’Oise mobilise 9,8 millions d’euros pour mener à bien cette opération, alors que le montant global initial de l'opération était de 7,8 millions d'euros. Ce coût supplémentaire de deux millions d'euros est à la charge exclusive du Conseil départemental de l'Oise et a pour objectif la sécurité des usagers.

Les autres objectifs de cette réhabilitation sont de ne pas impacter les maisons riveraines, sans élargissement ni rehaussement du soutènement ; de préserver le secteur du trafic poids lourds, avec une limitation à 3,5 tonnes ; de respecter le gabarit fluvial dans la perspective du futur Canal Seine-Nord Europe ; de réutiliser plusieurs éléments du pont d'origine, notamment les piles, les culées et les pylônes et de préserver le caractère architectural remarquable de l'ouvrage.

La fin des travaux est prévue pour août 2027. Cette échéance constitue la prochaine étape attendue pour les habitants et les usagers qui empruntent cet axe entre La Croix-Saint-Ouen et Le Meux.