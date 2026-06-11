Garder une partie du patrimoine familial et créer une dynamique à Venise, lieu-dit particulièrement fréquenté par le passage de nombreuses voitures, mais qui ne compte qu’une dizaine d’habitants. C’est le pari un peu fou de Julia Toletti et son père, Olivier, qui ensemble se sont lancé dans une aventure entrepreneuriale et rurale. Après avoir passé plus de vingt ans à Paris et après une remise en question pendant la crise sanitaire du Covid, la quadragénaire a quitté son emploi administratif, il y a tout juste un an, pour changer de vie. Mais pas n’importe où et pour faire n’importe quoi. Sa quête de sens l’a conduite à Venise, lieu-dit meusien qui se trouve à moins de cinq minutes de Bar-le-Duc, sur ses terres d’enfance, dans une ancienne usine de peinture que son grand-père avait acquise dans les années 70. «Pour y faire quoi ? Je ne sais pas, puisqu’il avait toujours plein de projets», confie la jeune dirigeante, bien décidée à écrire une nouvelle page dans sa vie mais aussi à inscrire ses pas dans ceux de son grand-père et ceux de son père qui depuis vingt ans avait déjà cette idée de lieu-dit.

Bientôt des ateliers thématiques

«Le projet a évolué au cours des deux dernières années pour se concentrer sur les besoins et les spécificités du territoire», précise la porteuse du projet. Si le flux de voitures passant sur la D994 est important, l’enjeu est désormais de donner envie aux automobilistes de s’arrêter dans cette nouvelle adresse. Depuis novembre, c’est le point de rendez-vous de retrait de commandes de produits locaux en circuit court du Locavore La Fabbrica. En seulement quelques mois, Julia est parvenue à rassembler 25 producteurs et surtout à embarquer dans son aventure plus de 250 membres. Depuis quelques jours, le site s’est diversifié avec l’ouverture d’un café boutique de créations locales et d’articles de seconde main ouvert tous les jours (sauf le mardi). D’ici peu, une salle de réunion sera disponible pour des associations ou des entrepreneurs puis à la fin de l’année des ateliers thématiques seront proposés autour du bois, et de la mécanique automobile. Et les idées ne manquent pas pour ce site qui à terme pourrait accueillir des logements insolites. Qui a dit que la ruralité n’était pas synonyme d’audace ?