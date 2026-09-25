L’objectif sera notamment de comprendre ce qui peut favoriser la féminisation des métiers des travaux publics, en s’appuyant sur les expériences menées dans d’autres secteurs. «Plutôt que de rester au constat, apprenons de ceux qui ont déjà engagé cette transformation : l'armée, la médecine, la magistrature, les sapeurs-pompiers ou encore l'architecture. Qu'ont-ils tenté ? Quelles initiatives ont porté leurs fruits ? Lesquelles ont échoué ? Et surtout : quels enseignements concrets pouvons-nous transposer dans nos entreprises ?», indique Thierry Ledrich, président de la Fédération des Travaux Publics Lorraine.

Des échanges autour des pratiques des entreprises

La journée débutera par des ateliers réunissant des responsables des ressources humaines du secteur. Ils pourront échanger sur les difficultés rencontrées par les entreprises, mais aussi sur les pratiques et les solutions mises en place pour attirer davantage de femmes. Dans un second temps, les échanges seront ouverts au public. Des entreprises et des partenaires des travaux publics participeront à des tables rondes consacrées notamment aux initiatives déjà menées dans d’autres domaines d’activité.

Formation, sécurité et conditions de travail au cœur des discussions

La féminisation des métiers ne se limite pas au recrutement. Plusieurs questions seront abordées au cours de la journée, comme la formation, la qualité de vie au travail, la sécurité ou encore la place des femmes dans les différents métiers et niveaux de responsabilité. En outre, la Fédération des Travaux Publics de Lorraine représente 380 entreprises et agences, qui emploient au total environ 12 500 salariés dans la région.