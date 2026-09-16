Réunies à Coquelles le 15 septembre dernier, les équipes juridiques de la FFB Nord-Pas-de-Calais ont inauguré leur nouveau cycle d'animation professionnelle. Les échanges, menés par Pauline Janson, ont permis de passer au crible plusieurs thématiques cruciales pour la gestion quotidienne des entreprises. Les participants ont ainsi analysé les limites de la liberté d’expression au travail, mais aussi l’encadrement strict lié à l’alcool, aux stupéfiants et à la validité du permis de conduire. Les obligations légales en matière de vidéosurveillance, de géolocalisation et de fouilles ont également été détaillées pour sécuriser les pratiques patronales.

Vers une tournée régionale de sensibilisation

Au-delà de la stricte conformité réglementaire, cette rencontre a offert un espace de partage d'expériences directes pour les entrepreneurs régionaux. Les débats ont mis en lumière que la gestion des libertés individuelles ne peut se limiter à l'application froide du droit. Les dirigeants ont insisté sur l’importance d’associer le cadre juridique à des pratiques managériales fondées sur l’écoute, la confiance et la pédagogie. Expliciter les règles de l'entreprise s'avère essentiel pour instaurer un climat social serein et responsabiliser les salariés sur leurs droits et obligations.





Cette première session marque le coup d'envoi d'une tournée d'information plus large dans la région. Les juristes de la fédération, Pauline Janson et Alexis, iront à la rencontre d'autres professionnels lors de trois prochaines sessions programmées à Marcq-en-Barœul le 7 octobre, à Arras le 20 octobre, et à La Sentinelle le 29 octobre 2026.















