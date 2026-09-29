Inaporc rassemble tous les métiers de la filière porcine française : fabricants d’aliments pour les porcs, éleveurs, coopératives, abatteurs-découpeurs, industriels de la charcuterie-salaison, grande distribution, artisans bouchers et charcutiers-traiteurs, restauration collective. La filière porcine représente 130 000 emplois sur le territoire français, dont 25 000 en élevage, en recul toutefois de – 7,5% sur les sept premiers mois de l'année. Avec environ 22 millions de porcs produits en 2025, la France se situe en troisième position des pays producteurs de l'Union européenne, derrière l'Espagne et l'Allemagne.

Le volume en baisse, les prix en hausse

Inaporc confirme par ailleurs le succès du porc dans les assiettes des Français. Une consommation en hausse de + 2,2% sur l'année et qui s'est même accélérée cet été 2026. «Avec les canicules, les consommateurs ont délaissé les achats de viande et de saucisserie pour les traditionnels barbecues et les ont reportés vers la charcuterie pour agrémenter les salades», expliquent les professionnels de la filière. Ils ajoutent en revanche que dans le même temps : «Si les canicules ont favorisé la consommation de porc, elles ont également fortement déstabilisé la production». Les pics de chaleur ont en effet bouleversé l’équilibre qui permettait au recul structurel du nombre d’élevages d’être compensé par la hausse du poids des animaux et des effectifs par ferme. «En un mois, entre juillet et août, le volume de viande produit par la filière a baissé de près de 4%, confirme Inaporc. Une diminution qui va se prolonger dans les prochains mois et qui a amené une hausse des prix du porc durant l’été».

La solidarité face à l'importation

De ce fait en août, la raréfaction de l’offre française a entraîné une augmentation des prix en sortie d’élevage de + 11%. Le prix du porc payé aux éleveurs en France est désormais le plus élevé d’Europe. La filière a alors besoin de soutien pour réagir à l'ampleur des conséquences du changement climatique. Et face aux risques accrus d'importations, Inaporc en appelle à la solidarité, c'est ainsi qu'elle a fait le choix du logo Le Porc Français : «Pour soutenir les éleveurs français qui s'engagent pour la souveraineté alimentaire du pays, dans le respect de leur démarche de responsabilité sociétale Demain le Porc». Le voyage dans la Somme a permis d'illustrer le dynamisme et la volonté de modernisation de l'interprofession, à travers l'élevage de porcs de Christophe Ménard à Moreuil, l'entreprise de production Domaine Picard à Villers-Bocage et la grande distribution à l'Hypermarché E.Leclerc de Rivery.