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Appel à projets

La Fondation de France Grand Est au chevet du Massif des Vosges

La Fondation de France Grand Est lance l'appel à candidatures « Soutenons la transition écologique juste et solidaire du massif des Vosges » jusqu’au 16 août 2026 pour financer les initiatives d'avenir portées par les acteurs locaux du département des Vosges et des territoires voisins. 


Vue aérienne mettant en valeur la forme atypique du lac de Pierre-Percée, souvent comparée à une feuille d'érable, ce qui lui vaut le surnom de "Petit Canada lorrain". ©Tristan Vuano

Vue aérienne mettant en valeur la forme atypique du lac de Pierre-Percée, souvent comparée à une feuille d'érable, ce qui lui vaut le surnom de "Petit Canada lorrain". ©Tristan Vuano

Par LGFR
Les Tablettes Lorraines
Publié le 5 juillet 2026 - Mis à jour le 5 juillet 2026

Le département des Vosges fait face à des mutations profondes qui bousculent son tissu économique et social. La fragilisation de la filière forêt-bois, le manque d'enneigement et les tensions sur l'eau forcent les acteurs de la montagne à accélérer leur mutation. Cet appel à projets s’adresse aux associations, collectivités et établissements publics vosgiens, ainsi qu'à ceux de Meurthe-et-Moselle, de Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Territoire de Belfort et de Haute-Saône. Les subventions attribuées, comprises entre 10 000 et 30 000 € par an, visent à faire émerger des solutions concrètes. Les dossiers retenus bénéficieront d'un accompagnement durable sur une période pouvant atteindre trois ans pour stabiliser leur modèle économique.

Concilier performance économique et résilience écologique

Les critères de sélection ciblent des projets capables de concilier la préservation environnementale avec le dynamisme économique local. L'accent est mis sur l'adaptation aux crises, mais également sur le maintien des populations à l'année à travers la rénovation de l'habitat et la transmission des savoir-faire artisanaux. Au-delà de l'enveloppe financière directe, ce programme intègre une démarche de mise en réseau globale pour structurer une véritable communauté d'acteurs de la transition sur l'ensemble du massif.

Les structures intéressées ont jusqu'au 16 août 2026 à 17h pour déposer leur note d'intention en ligne. Une véritable opportunité pour transformer les défis environnementaux vosgiens en nouveaux vecteurs de croissance durable.