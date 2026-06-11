Depuis 2006, les deux fondations mènent des actions communes visant à soutenir des projets de restauration patrimoniale tout en favorisant la formation et l’insertion de jeunes dans les métiers du patrimoine. La rencontre organisée à Metz a réuni des représentants de la Fondation du patrimoine de Lorraine, de la Fondation TotalEnergies ainsi que de la direction France de TotalEnergies en région Grand Est, en présence notamment de Gilles Pouret, directeur régional Grand Est de TotalEnergies, et de Denis Schaming, délégué régional de la Fondation du patrimoine de Lorraine.

Dans le Grand Est, 23 sites accompagnés par la Fondation du patrimoine ont bénéficié du soutien de la Fondation TotalEnergies depuis le lancement du partenariat. En Moselle, plusieurs opérations ont notamment concerné les serres du jardin botanique de Metz, les Salines royales de Dieuze, le château de Luttange ou encore le musée Les Mineurs Wendel à Petite-Rosselle. Au total, plus de 2,5 millions d’euros ont été investis dans des projets de rénovation patrimoniale dans la région Grand Est.

«Ces 20 ans de partenariat s’inscrivent pleinement dans notre engagement en faveur des territoires. En accompagnant des chantiers patrimoniaux sur le Grand Est, nous contribuons à préserver notre héritage commun tout en lui offrant une nouvelle dynamique d’avenir. Au-delà de la restauration, ces projets ont un impact concret sur la région : ils favorisent l’insertion professionnelle, notamment des jeunes, et participent activement à la vitalité économique locale», déclare Gilles Pouret, directeur régional Grand Est de TotalEnergies.

Parmi les exemples de réussite du partenariat figure la médiathèque 507 de Montigny-lès-Metz. Le site a bénéficié en février 2025 d’un mécénat de 100 000 euros de la Fondation TotalEnergies pour des travaux de restauration représentant un montant global de 675 000 euros. La médiathèque 507 bénéficiera d’une seconde vie avec 510 heures de travaux d’insertion, incluant le terrassement, la rénovation de la façade, l’aménagement extérieur, la charpente et la couverture du bâtiment. La réhabilitation de ce bâtiment répond également aux exigences de l’écoquartier Lizé.