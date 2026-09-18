"La Commission européenne doit prendre des mesures concrètes et rapides pour protéger et renforcer notre production" dans l'industrie chimique, a déclaré vendredi le ministre français délégué à l'Industrie, Sébastien Martin, dans un message à l'AFP.

"Sur la chimie, l'heure n'est plus au diagnostic, mais à l'action", a encore déclaré M. Martin au sortir d'une réunion avec 15 pays européens travaillant à des mesures en faveur de l'industrie chimique européenne.

La réunion, qui s'est tenue à distance, était coorganisée par la France et les Pays-Bas et rassemblait également l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Tchéquie.

Le ministère français précise à l'AFP que "les Etats participants ont largement convergé sur plusieurs priorités", notamment "le renforcement de la défense commerciale, le soutien aux investissements dans les sites stratégiques et la nécessité de favoriser l'utilisation de molécules stratégiques produites en Europe".

Exposé à la concurrence internationale, notamment américaine et chinoise, le secteur de la chimie européen, qui consomme beaucoup de gaz et transforme des produits issus du pétrole, est confronté à une série de crises, dernièrement avec le renchérissement du prix des énergies fossiles en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Au niveau européen, la Commission dialogue avec le secteur depuis plusieurs mois pour déterminer un plan de soutien comme cela a été fait pour d'autres secteurs industriels jugés stratégiques, comme l'acier ou l'automobile, mais les demandes de la chimie sont très disparates en fonction du type d'activité.

Un groupe de travail dédié, l'alliance pour les produits chimiques critiques, doit notamment identifier les productions chimiques et molécules les plus critiques pour l'économie européenne.

Rassemblant les principales parties prenantes et notamment le lobby européen du secteur, le Cefic, il se réunit le 8 octobre dans l'est de la France.

Cette "alliance" a été très critiquée par deux ONG, Corporate Europe Observatory et Bureau européen de l'environnement (EEB), dans un rapport publié début juillet.

Les organisations estiment qu'elle est "conçue de manière à donner" aux industriels actuels "une influence considérable sur les résultats", en "ignorant la nécessité de rendre leur production dangereuse moins toxique" et de remédier aux pollutions "qui affectent nos corps, le climat et l'environnement". Elles évoquent notamment la production de plastique ou les PFAS, "polluants éternels".

Les ONG craignent que "plusieurs substances problématiques et dangereuses" soient catégorisées comme "critiques", leur ouvrant la voie vers davantage de soutien des autorités.