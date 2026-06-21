La France fête la musique sous une chaleur étouffante

La France fête dimanche la musique sous une chaleur accablante, qui se prolongera cette semaine avec, dès lundi, la moitié du pays en vigilance rouge canicule.

Dans les rues de Paris, la moiteur n'empêche pas les fêtards de se réunir en nombre, dans des rues parfois bondées, malgré une interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique pas toujours respectée.

Ce sont désormais 49 départements où la vigilance rouge sera décrétée à partir de lundi midi, un record, essentiellement dans le centre et l'ouest, la Bretagne et une partie de la Normandie ayant rejoint les régions les plus touchées.

Au total, plus de 90% de la population sera affectée puisque 40 autres départements seront en vigilance orange, la canicule n'épargnant qu'une partie de l'Occitanie et des Alpes, a indiqué Météo-France.

Dimanche, le thermomètre est monté jusqu'à 42,2 degrés à Pissos (Landes), 42°C à Châteaumeillant (Cher) et 41,5°C à Montmorillon (Haute-Vienne), Belis (Landes) et Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques).

Et, selon Météo-France, la nuit de dimanche à lundi sera encore chaude, avec des températures minimales allant jusqu'à 26°C.

Il s'agit d'un épisode de canicule "particulièrement intense et particulièrement précoce", a résumé le ministre délégué chargé de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre.

Il a prévenu que de nouveaux records devraient être battus lundi et mardi et que les températures resteraient extrêmes jusqu'à la fin de la semaine.

La fête malgré tout

C'est sous un soleil écrasant que les premiers concerts de la Fête de la musique ont débuté en fin d'après-midi. Comme celui d'une trentaine de choristes des Phonies Polies interprétant leur création lyrique dans le cloître ombragé du Musée des Beaux-Arts de Lyon.

Si le concert avait été "dans la rue, je me serais posé des questions pour y assister. Je savais que c'était arboré, c'est un point décisif", a témoigné Baptiste Fonton, un spectateur de 30 ans, alors que la température devait frôler les 40°C à Lyon.

La canicule a cependant entraîné l'annulation des festivités dans plusieurs villes, dont Auch, Nanterre ou Châteauroux.

A Paris, un concert organisé par La France insoumise a débuté vers 18H place de la République, loin d'être remplie alors que la température avoisinait les 37°, a constaté un journaliste de l'AFP. Sur scène, un premier groupe a joué sous une grande bannière "Concerts antiracistes".

Au total, 4.800 policiers et gendarmes ainsi que 2.500 sapeurs-pompiers ont été mobilisés dans la région parisienne, selon la préfecture de police. Avec la mission difficile de faire respecter l'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique dans les départements en vigilance rouge.

"Le gouvernement peut interdire l’alcool mais ça ne fait que donner encore plus envie aux gens", a lancé Kelvin Ayivor, un Londonien de 28 ans, tenant un flacon de rhum martiniquais, dans les rues noires de monde du 11ème arrondissement.

La docteur Agnès Ricard-Hibon, médecin urgentiste et porte-parole du Samu Urgences de France, a noté "beaucoup d'appels au 15", avec "une augmentation de 25% des appels au Samu sur le Val-d'Oise pour des malaises, des troubles de conscience, des problèmes cardiaques qui touchent vraiment tous les publics".

Les autorités ont multiplié les appels à la prudence alors que quatre adolescents sont morts noyés samedi à Besançon, en Dordogne et à Dunkerque (Nord).

Horaires adaptés

Pour lundi, des mesures ont été prises pour tenter de limiter les effets néfastes de la canicule pour les travailleurs, notamment du BTP, et dans les établissements scolaires.

Un total de 845 écoles et collèges seront fermés lundi tandis que 1.800 autres, sur 60.000 établissements au total, vont libérer les élèves en début d'après-midi.

Mais un syndicat, le FSU-SNUipp Paris, a appelé les enseignants à "exercer leur droit de retrait" et "les écoles à fermer" au regard "de l'inadaptation du bâti scolaire parisien".

La canicule frappe plusieurs autres pays européens comme le Royaume-Uni et l'Espagne, où une vague de chaleur extrême touche la majeure partie du pays ainsi que les îles Baléares.

Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur.