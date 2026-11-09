L'événement consacre et valorise la gastronomie et les savoir-faire régionaux. Organisé par Amiens Métropole et Mégacité Amiens, Food Amiens est soutenu par la Région Hauts-de-France, le Département et la Chambre d'agriculture de la Somme, l'Umih 80 et Ici Picardie. Ils ont rassemblé une trentaine de producteurs et artisans sur le marché gourmand, en accès libre et gratuit de 9h à 17h. Il affiche complet pour cette édition : «Fromages et produits laitiers, terrines et charcuteries, chocolats, biscuits artisanaux, fruits, préparations végétales, vins et bières régionales : le marché fera découvrir la diversité des productions et des savoir-faire du territoire», confirme l'organisation.

Pour le déjeuner, un kit brunch est proposé à 5 €. «Il comprend une boisson chaude, du pain de campagne, un plateau et des couverts, précisent les organisateurs de la Métropole et de Mégacité. Chacun peut ensuite compléter son brunch avec les produits des producteurs présents sur le marché et le déguster sur place».

Deux nouvelles cheffes dans les rangs

De plus, au programme des animations et des démonstrations de la journée : la matinée sera rythmée par le direct d’ICI Picardie depuis Food Amiens, avec des interviews de chefs et de producteurs. L’après-midi, Mehdiya Kerairia, de Poire et Cactus, proposera des démonstrations de cuisine animées par Maxime Schneider, à travers quatre séquences de 20 minutes pour mettre en valeur les produits et les saveurs du territoire.

Puis à partir de 19h, les chefs entrent en scène : neuf chefs des bonnes tables d'Amiens et de la Somme qui concocteront le fameux Dîner des Chefs. La Métropole et Mégacité Amiens soulignent que l'édition 2026 compte deux nouvelles participantes dans ses rangs : «Marion Dubois, pâtissière chez Marius à Amiens, et Mamou Ba, cheffe de L’Abbatiale à Corbie». Elles rejoignent ainsi Frédéric Barette (Les Orfèvres, Amiens), Stéphane Bruyer (Ail des Ours, Amiens), Christophe Voisin (Le Moulin des Écrevisses, Ailly-sur-Noye), Corentin Gavois et Hugo Locatelli (Instinct, Amiens), Thomas Dumont (Hyacinthe, Amiens), Eric Gachignard (La Flamiche, Roye) et Nicolas Chamoin (La Clé des Champs, Favières).