Après une première édition organisée à Metz en 2025, Cyber-Est Ensemble revient le jeudi 24 septembre 2026, de 8 h 30 à 14 h, à CentraleSupélec Metz. Gratuit et limité à 160 participants, l’événement entend sensibiliser les acteurs économiques et publics aux enjeux croissants de la cybersécurité.

Comprendre les cybermenaces et savoir réagir

Rançongiciels, compromissions, vols de données, fraudes ou attaques ciblées : la matinée proposera plusieurs séquences consacrées à la prévention, à l’anticipation des risques et à la gestion d’une cyberattaque. Les participants pourront notamment échanger avec des experts nationaux, assister à une immersion au cœur d’attaques informatiques et découvrir les méthodes utilisées dans la chasse aux cybercriminels, notamment autour des cryptomonnaies, des indices numériques et de la forensic (méthode scientifique d'investigation qui permet de collecter et d'analyser des preuves après un incident informatique).

La gestion de crise cyber et plusieurs retours d’expérience seront également au programme, avec des temps d’échanges avec les professionnels et partenaires de l’écosystème régional. L’objectif affiché est de permettre aux organisations de mieux comprendre les menaces, mais aussi de renforcer leur capacité à anticiper et à réagir collectivement.

Plus d’infos et inscription, en cliquant sur ce lien.