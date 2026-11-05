La journée de jeudi sera-t-elle le point d'orgue d'un automne social très chaud ? Salariés et fonctionnaires sont appelés par les syndicats à faire grève pour leurs salaires, jeunes et retraités à les rejoindre en manifestation, quand le gouvernement est attendu sur des réponses concrètes.

Ce premier appel depuis la rentrée à concerner le secteur public et privé a vu se rallier les lycéens et étudiants, qui poursuivent leur mouvement débuté mi-septembre, les gilets jaunes, qui ont relancé les protestations contre la vie chère depuis trois samedis, mais aussi, entre autres, les agriculteurs de la Confédération paysanne.

"Cela va être une belle mobilisation", a anticipé Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, avançant des remontées du même ordre que ce "qu'on avait sur les retraites". En 2023, pendant plusieurs mois, le sujet avait rassemblé près de 1,3 million de personnes certaines journées, selon les autorités.

Pour jeudi, celles-ci attendent 500.000 à 700.000 personnes hors de Paris et 40.000 à 80.000 personnes dans la capitale.

Mercredi soir, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé mobiliser 70.000 policiers et gendarmes, promettant "une réponse d'une extrême fermeté" aux éventuels "débordements".

L'ampleur du suivi de la grève dans les entreprises reste incertaine, en période de pouvoir d'achat en berne.

"Il faut venir nombreux manifester pour exiger la prise en compte de nos revendications", a appelé sur RMC.

Les syndicats demandent une revalorisation du Smic, qui n'a pas connu de coup de pouce depuis 2012, une augmentation de l'ensemble des salaires, davantage de justice fiscale, une préservation des services publics, et toujours de meilleures conditions d'études pour les jeunes.

Concernant le salaire minimum, le seul en France à connaître des évolutions automatiques, le ministre du Travail a dit mardi "espére(r)" pouvoir faire des annonces "autour du 5 novembre", sans préciser s'il s'agissait d'un coup de pouce au Smic.

"Il faut accélérer sur le Smic et lancer, dans la foulée, une négociation flash sur les salaires", a réclamé, dans Le Parisien, Frédéric Souillot de FO, envisageant d'ores et déjà "d'autres manifestations" et une "grève reconductible".

Bras de fer sur les parcours

Entre envol des prix des carburants et projet de budget d'austérité, le pouvoir d'achat est au cœur de la grogne sociale, qui n'a cessé de prendre de l'ampleur depuis la fin de l'été.

Une personne sur deux déclare s'en sortir difficilement avec les ressources de son foyer, selon le baromètre publié mercredi par les organisations réunies dans le Pacte du pouvoir de vivre, dont la CFDT.

Après des manifestations émaillées de violences et d'affrontements avec les forces de l'ordre, en particulier le 17 octobre, cette journée de mobilisation s'accompagne de protestations sur des atteintes alléguées à la liberté de manifester, face aux interdictions dans plusieurs villes de défiler dans certaines parties des centres-ville.

À Toulouse, l'intersyndicale a décidé de maintenir son parcours initial et à Bordeaux un accord a été trouvé après de longues négociations sur un tracé au centre-ville, avec un périmètre d'interdiction dans les artères les plus commerçantes, selon la préfecture.

À Lyon, la préfecture qui avait interdit la manifestation dans l'hyper-centre et proposé un autre parcours en ville, a obtenu raison auprès de la justice.

À Paris, le tribunal administratif a validé mercredi soir le parcours alternatif proposé par la préfecture de police entre les places de la République et de la Nation, contesté par les organisateurs.

"En toute responsabilité nous allons appeler à rejoindre" ce parcours, a réagi auprès de l'AFP Vincent Gautheron, secrétaire général CGT Île-de-France.

"On est dans un moment extrêmement grave avec une dérive autoritaire très dangereuse du gouvernement", a dénoncé Sophie Binet.

Des organisations, dont le Syndicat de la magistrature (SM), le Syndicat des avocats de France (Saf) et la Ligue des droits de l'homme (LDH) ont aussi dénoncé une "bascule autoritaire" et saisi le Conseil d'État.

"On sent un phénomène cumulatif : la sympathie à l'égard du mouvement des lycéens et étudiants qui ne faiblit pas et les gens s'interrogent sur les restrictions des libertés, autour des interdictions de manifester. Cela a créé un sursaut de la part de gens qui d'habitude ne s'expriment pas trop", a observé Fabrice Fort, délégué syndical central CGT chez Renault Trucks, prévoyant une forte mobilisation.

La colère devrait continuer à s'exprimer au-delà de jeudi : la coordination des gilets jaunes appelle à un rassemblement samedi place de la Concorde à Paris, même s'il est interdit.

Avec des syndicats et associations de droit au logement de six autres pays européens (Italie, Portugal, Espagne, Belgique, Grèce, Royaume-Uni), elle appelle également à des "manifestations coordonnées" contre la vie chère fin novembre.