Au cours de l’année universitaire 2025-2026, 4 101 étudiants ont été sensibilisés à l’entrepreneuriat. L’objectif est de permettre aux étudiants de différentes filières de découvrir cet univers, mais aussi de leur donner les outils nécessaires s’ils souhaitent aller plus loin dans leur projet.

Parmi les dispositifs proposés, le programme Les Jeunes Pousses permet à des étudiants aux profils différents de travailler ensemble pendant six mois. L’édition 2026, organisée à Rouen et à Évreux, a réuni près de 80 participants. Ils ont bénéficié de formations et de l’accompagnement de mentors pour faire avancer leurs idées. Au total, 21 projets ont été soutenus et quelques-uns se poursuivent désormais avec l’accompagnement des chargés de mission.

Des idées aux projets

En parallèle, 40 étudiants ont été accompagnés dans leur découverte de l’entrepreneuriat et ont pu développer des projets à impact positif dans le cadre du concours d’idées Proj’impact. Organisé en deux soirées avec la Ville de Rouen et Pépite Normandie, le concours s’est achevé par une finale dans la salle du conseil de l’Hôtel de ville de Rouen. Les lauréats ont ensuite eu la possibilité de candidater à la bourse Tremplin, proposée par la Ville, afin de bénéficier d’un soutien financier pour développer leurs projets.

Pour la prochaine année universitaire, plusieurs dispositifs seront reconduits, notamment Les Jeunes Pousses et le concours Proj’impact. La Maison de l’entrepreneuriat souhaite également élargir son action aux enseignants-chercheurs qui souhaitent transformer leurs travaux en projets entrepreneuriaux ou créer une start-up.



