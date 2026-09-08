



Du 11 au 13 septembre 2026, la Maladrerie Saint-Lazare de Beauvais accueillera la 13ᵉ édition des Journées des Plantes, un événement phare pour les passionnés de jardinage et de nature. Dans un cadre historique exceptionnel, les visiteurs auront l'occasion de découvrir une multitude de variétés végétales, d'échanger avec des professionnels du secteur et d'obtenir des conseils précieux pour améliorer leurs espaces verts.





Le week-end sera marqué par une exposition intitulée « À l’orée des paysages », mettant en avant le travail de Gabrielle Wambaugh et Raphaëlle Peria, qui explorent les thèmes de la création et des cycles naturels à travers leurs œuvres. Cette exposition se tiendra dans divers espaces de la Maladrerie, notamment la grange médiévale, les jardins et la chapelle.





Le programme propose également des visites guidées du jardin médiéval le samedi 12 septembre à 11h et 14h. Ces visites permettront aux participants d'interagir avec une médiatrice et un jardinier municipal, tout en découvrant l’historique et les techniques du jardin d’inspiration médiévale présent sur le site. Le dimanche, un atelier de création sera proposé à 16h, permettant aux visiteurs d'explorer leur créativité en lien avec l'exposition estivale.





Les horaires d'ouverture varient selon les jours, avec un tarif d'entrée modique fixé à 3 €, et l'accès gratuit pour les moins de 18 ans.