Coorganisé par le Département de Meurthe-et-Moselle, la Métropole et la Région Grand Est, ce congrès a rassemblé 500 élus, techniciens et décideurs économiques publics et privés. L'événement a permis d'échanger sur les solutions concrètes de mobilités actives et de valoriser les investissements locaux, notamment à travers quinze ateliers thématiques et des visites de terrain.

Le Plan Vélo 54, un puissant levier d'investissement local

L'accueil de cet événement national souligne l'engagement financier de la Meurthe-et-Moselle. Doté de 20 millions d'euros sur six ans, le Plan Vélo 54 soutient activement les chantiers des collectivités. Entre 2022 et 2025, 66 dossiers ont été cofinancés, générant 29 millions d'euros d'investissements pour le tissu économique local et sécurisant 100 kilomètres d'infrastructures. Comme le rappelle Audrey Bardot, vice-présidente du Conseil départemental : «Notre objectif est très concret : permettre à davantage d’habitantes et d’habitants de disposer d’itinéraires continus, sûrs et adaptés aux déplacements du quotidien».

Un enjeu d'attractivité territoriale et de pouvoir d'achat

Au-delà des infrastructures, ces rencontres ont démontré que la diversification des transports est un facteur de compétitivité. Le déploiement des pistes cyclables, combiné au covoiturage et aux liaisons ferroviaires, dynamise le cyclotourisme et désenclave les secteurs ruraux. Pour Chaynesse Khirouni, présidente du Département, la priorité reste l'équité territoriale : «Il ne s’agit pas d’opposer celles et ceux qui prennent leur voiture à celles et ceux qui prennent leur vélo ou font le choix de la marche. Il s’agit de faire en sorte que chacune et chacun puisse avoir le choix. C’est toute la responsabilité des politiques publiques».

En positionnant la Meurthe-et-Moselle comme un laboratoire des mobilités actives, ces Rencontres nationales confirment que les transports durables représentent désormais un axe indispensable de développement et d'attractivité pour les entreprises et les collectivités du Grand Est.