Une progression de l’ordre de 0,35 à 0,45 points pour un taux d’équipement de 6,22% en matière de panneaux solaires sur un an en Meurthe-et-Moselle !

Ces chiffres sont tirés de la récente enquête d’Hello Watt, l’application de comparaison d’offres énergétiques, sur l’évolution du taux d’équipement des maisons individuelles en panneaux solaires dans les départements.

«Au niveau national, l’Hexagone compte aujourd’hui 1,24 million d’installations solaires, soit 6% des maisons équipées contre 5,41% un an plus tôt, ce qui représente une hausse de 10,9%», peut-on lire dans cette enquête.

Le Nord-Est en progression

En trois ans, le taux des maisons équipées de panneaux solaires a quasiment doublé. «Il était de 3,26% à la fin juin 2023».

Malgré cette dynamique, la France reste loin derrière certains de ses voisins européens comme les Pays-Bas (58% des maisons équipées), la Belgique (39%) et l’Allemagne (33%).

Dans ce contexte, la Meurthe-et-Moselle se situe dans la moyenne nationale et enregistre une certaine progression.

Les plus fortes progressions sont observées dans la Creuse, l’Ain, le Vaucluse et dans la région les Vosges et la Meuse.

«La dynamique d'installation ne se limite donc plus aux territoires historiquement les plus ensoleillés et les plus équipés, mais gagne désormais des départements aux profils variés, notamment du Nord-Est de la France», constate Hello Watt.