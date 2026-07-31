Transition énergétique
Meurthe-et-Moselle (54) Meurthe-et-Moselle (54)
Dossier

La Meurthe-et-Moselle affiche un taux d’équipement d’un peu plus de 6% en panneaux solaires

Dans un contexte législative chahuté en matière d’énergies renouvelables, la pose de panneaux photovoltaïques apparaît continuer sa progression. C’est ce qui ressort de l’enquête menée par Hello Watt, application de comparaison d’offres énergétiques. La Meurthe-et-Moselle affiche une dynamique timide avec un taux d’équipement de l’ordre de 6,22%. 

Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
© E.Varrier. La Meurthe-et-Moselle affiche un taux d’équipement de l’ordre de 6% en matière d’installation de panneaux solaires.

© E.Varrier. La Meurthe-et-Moselle affiche un taux d’équipement de l’ordre de 6% en matière d’installation de panneaux solaires.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 31 juillet 2026 - Mis à jour le 31 juillet 2026

Une progression de l’ordre de 0,35 à 0,45 points pour un taux d’équipement de 6,22% en matière de panneaux solaires sur un an en Meurthe-et-Moselle ! 

Ces chiffres sont tirés de la récente enquête d’Hello Watt, l’application de comparaison d’offres énergétiques, sur l’évolution du taux d’équipement des maisons individuelles en panneaux solaires dans les départements. 

«Au niveau national, l’Hexagone compte aujourd’hui 1,24 million d’installations solaires, soit 6% des maisons équipées contre 5,41% un an plus tôt, ce qui représente une hausse de 10,9%», peut-on lire dans cette enquête. 

Le Nord-Est en progression 

En trois ans, le taux des maisons équipées de panneaux solaires a quasiment doublé. «Il était de 3,26% à la fin juin 2023».

Malgré cette dynamique, la France reste loin derrière certains de ses voisins européens comme les Pays-Bas (58% des maisons équipées), la Belgique (39%) et l’Allemagne (33%).

Dans ce contexte, la Meurthe-et-Moselle se situe dans la moyenne nationale et enregistre une certaine progression. 

Les plus fortes progressions sont observées dans la Creuse, l’Ain, le Vaucluse et dans la région les Vosges et la Meuse. 

«La dynamique d'installation ne se limite donc plus aux territoires historiquement les plus ensoleillés et les plus équipés, mais gagne désormais des départements aux profils variés, notamment du Nord-Est de la France», constate Hello Watt. 