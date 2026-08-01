L’étoile du berger et les autres ! Ce samedi 1er août la Cité des paysages sur la colline de Sion appelle le public à lever les yeux pour un voyage cosmique à l’occasion de l’aujourd’hui incontournable Nuit des Étoiles.

Organisé en partenariat avec la Société lorraine d’astronomie, l’événement propose dès le milieu de l’après-midi des conférences, des animations, des spectacles et ateliers en tous genres.

Point d’orgue, à la nuit noire avec le Ciné Cosmos. L’occasion de découvrir les constellations de l’été et leurs grands mythes et explorez galaxies et nébuleuses en direct grâce à un télescope numériques.

Toutes les infos sur le : https://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/