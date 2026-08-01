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La Nuit des Étoiles se déroule à la Cité des paysages ce 1er août sur la colline de Sion

La Cité des paysages accueille ce samedi 1er août la Nuit des Étoiles ! Ce voyage cosmique est organisé avec la Société lorraine d’astronomie. Au programme : observations, conférences et ateliers en tous genres. 

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© DR. Cap sur les galaxies et autres nébuleuses à l’occasion de la Nuit des Étoiles, ce 1er août, à la Cité des paysages sur la colline de Sion.

© DR. Cap sur les galaxies et autres nébuleuses à l’occasion de la Nuit des Étoiles, ce 1er août, à la Cité des paysages sur la colline de Sion.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 1 août 2026 - Mis à jour le 1 août 2026

L’étoile du berger et les autres ! Ce samedi 1er août la Cité des paysages sur la colline de Sion appelle le public à lever les yeux pour un voyage cosmique à l’occasion de l’aujourd’hui incontournable Nuit des Étoiles. 

Organisé en partenariat avec la Société lorraine d’astronomie, l’événement propose dès le milieu de l’après-midi des conférences, des animations, des spectacles et ateliers en tous genres. 

Point d’orgue, à la nuit noire avec le Ciné Cosmos. L’occasion de découvrir les constellations de l’été et leurs grands mythes et explorez galaxies et nébuleuses en direct grâce à un télescope numériques. 

Toutes les infos sur le : https://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/