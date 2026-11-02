La Nuit des réussites revient pour une troisième édition

Animée par Puissance Télévision en partenariat avec la CCI Meuse Haute-Marne, la Nuit des Réussites 2026 approche alors que le choix du jury est déjà arrêté depuis plusieurs semaines. Né en 2021 dans le département de l’Aube, ce concept a été repris en 2024, avec succès, sur le territoire d’action de la chambre consulaire en Meuse et en Haute-Marne. Si, dès la première année, plus de cent candidatures avaient été déposées, cette année, ils sont encore quatre-vingt à avoir pris le temps de remplir un dossier complet. «Notre volonté est d’être la vitrine des entreprises du territoire, de les mettre à l’honneur et pas seulement les plus grosses ou les plus connues. Il est important de laisser un espace aux plus petites à travers notre émission qui sera retransmise en direct», confie Loren Florentin, la directrice générale de Puissance Group’. Pour cette troisième édition, imaginée comme une émission diffusée en direct sur PTV, huit trophées seront remis : innovation & transition, monde agricole, artisanat, commerce, «Les entreprises s’engagent», ou encore jeune entrepreneur.

Des trophées et du réseautage

S’ajoutent l’étoile de l’entreprise de l’année, qui représentera le coup de cœur du jury, ainsi que le trophée du public. Pour cette catégorie, seul le grand public pourra s’exprimer jusqu'au 11 novembre, en votant et en se connectant sur le site de Puissance Télévision. Plus de 13 000 votes sont déjà recensés. «Nous avons un équilibre entre Meusiens et Haut-Marnais pour les nommés, qui bénéficieront tous d’un portrait diffusé lors de la soirée. Pour les lauréats, les membres du jury n’ont pas pris en compte leur lieu d’implantation, mais bien l’activité de l’entreprise, son histoire…», explique l’organisatrice. Pour la première fois, l’Agence d’attractivité de la Haute-Marne se greffera à la manifestation et distinguera trois lauréats (innovation touristique, excellence haut-marnaise et prix spécial). Au-delà des trophées, la seconde partie de la soirée sera dédiée au réseautage et à la rencontre des acteurs de l’économie locale pour un moment convivial, loin du marasme économique actuel.



