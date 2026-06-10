80 ordinateurs et 8 écrans ! Virginie Jung, délégué au Développement régional au sein du Groupe La Poste, vient de remettre, le 4 juin au Village La Poste de Nancy, ce parc informatique à Gaëlle Baty, la présidente déléguée régionale Grand Est de la Croix-Rouge française.

«La Poste a inscrit la contribution à l’économie circulaire et l’inclusion numérique au cœur de son engagement sociétal. À ce titre, nous soutenons des projets de réemploi en nous attachant à donner une deuxième vie aux équipements numériques toujours fonctionnels», explique le Groupe La Poste.

Les matériels remis seront répartis dans les délégations de la Croix-Rouge française de la région. Ils permettront à l’association de pérenniser ses activités telles que l’accès au numérique, l’accès à des ateliers d’alphabétisation et d’accompagnement scolaire.