Le 10 septembre a été signée une convention de partenariat pour trois ans entre Frédéric Phaure, directeur régional de la Protection judiciaire de la jeunesse Hauts-de-France, et Luc Piralla, directeur-conservateur du Centre Historique Minier. Cette convention doit permettre l'insertion et l'émancipation de la jeunesse grâce à l'histoire et à la mémoire.

L'objectif affiché est de faire de l’histoire du Bassin minier un outil au service de l’action éducative, qui doit aider le parcours citoyen et à la construction personnelle des jeunes accompagnés par la PJJ. Cela doit permettre à ces jeunes de développer leur esprit critique, de lutter contre les discours radicaux et complotistes, de les ancrer dans leur territoire «et à transmettre, de manière concrète, les valeurs de la République.»

Le partenariat entre les deux entités se concentre sur deux points : la formation des professionnels de la PJJ et le développement d’actions pédagogiques à destination des mineurs. Il y aura donc des journées de sensibilisation, des visites et parcours adaptés, des activités interactives et des projets coconstruits, ainsi que la création d’un catalogue de parcours et d’activités autour de l’histoire minière, des énergies et du changement climatique.