«Data, IA, cyber» étaient à l'affiche de la tournée régionale programmée dans les territoires, au plus près des élus. Aurore Colson, la conseillère régionale déléguée au numérique et à l'illectronisme, a conclu cette tournée de huit dates à Dury en périphérie sud d'Amiens, devant des maires, adjoints et conseillers municipaux du territoire amiénois. Les collectivités publiques et leurs représentants étaient en effet le public visé de ces rendez-vous. «L'objectif est de présenter les solutions concrètes autour de l'IA, la cybersécurité et la gestion des données aux élus locaux, pour les accompagner dans leurs projets de modernisation des services publics, expose Aurore Colson. Toutes et tous ont un rôle à jouer en utilisant les technologies numériques pour répondre aux besoins d'une commune, quelle que soit sa taille».

Démystifier les nouvelles technologies

Les élus locaux n'ont certes pas attendu pour s'engager dans des projets de modernisation grâce à l'intelligence artificielle. Ses exemples d'utilisation se sont étendues sur le terrain comme la gestion énergétique des bâtiments publics, des stratégies d'entretien de la voirie ou de la gestion de l'eau, l'optimisation des commandes dans les cantines scolaires, le traitement des documents… «Les possibilités offertes par l'IA sont multiples, reconnaît Aurore Colson. Mais il faut encore démystifier ces nouvelles technologies, savoir par où commencer et montrer ce qu'elles peuvent concrètement apporter à une commune». La Région des Hauts-de-France s'est également donné pour missions d'informer les collectivités sur la cybersécurité, la souveraineté nationale en la matière, l'accompagnement technique, les solutions de financement… Les équipes régionales se mettent ainsi à la disposition des élus et leurs communes, «afin d'identifier et faire émerger les projets qui peuvent faire la différence dans leur quotidien», précise la conseillère déléguée au numérique.

Le Parlement du numérique des territoires à Nesle

Le Sommet européen du 12 juin à Lille avait ouvert le festival de l'IA et ses 358 événements dans tous les Hauts-de-France du 13 au 19 juin 2026. Xavier Bertrand, le président du conseil régional avait souligné à cette occasion «la responsabilité face à cette révolution : ne pas laisser l’intelligence artificielle se construire loin des habitants, loin des territoires, loin de celles et ceux qu’elle concerne directement». Une nouvelle édition du festival est d'ores et déjà en réflexion pour 2027, mais avant cela, la cinquième édition du Parlement du numérique des territoires se tiendra le 5 novembre à Nesle, en partenariat avec Somme Numérique.