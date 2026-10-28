L'un des nombreux dossiers traités lors de la Commission permanente portait sur l'aménagement de la RN2 avec le projet de mise à 2x2 voies du contournement de Laon entre le pont d’Ardon et le giratoire dit «de l’Escargot». Un chantier de 57 millions d'euros, sous maîtrise d'ouvrage de l'État. «Pourquoi la Région devait-elle en financer la moitié ? Alors que l'urgence climatique est là, nous consacrons davantage d'argent à la route, expose Karima Delli, conseillère régionale, présidente du groupe Pour le Climat et Pour l'Emploi/Nord. Selon les éléments relevés par le Conseil national de la protection de la nature, 10,5 hectares sont impactés, dont sept de milieux naturels et agricoles. Les habitats naturels seront détruits. On parle de 52 espèces d'oiseaux, de nicheurs et 15 espèces de chauves-souris sont notamment concernées».

Michel Guiniot, conseiller régional RN est revenu sur les discussions et amendements parlementaires ou régionaux portant sur une proposition de moratoire de dix ans qui vise à suspendre ou pénaliser le chantier du Canal Seine-Nord Europe. «Une partie de la gauche, les dits écologistes, s'oppose à sa réalisation. Leur positionnement révèle, ici et à l'Assemblée, un véritable refus du développement économique pouvant générer des emplois. Ce projet est en marche, tout le monde le voit».

800 000 euros de plus aux lycées

En pleine contestation lycéenne, la Région a voté une rallonge budgétaire d'environ 800 000 euros, portant l'enveloppe globale à 92,5 millions d'euros afin de garantir qu'aucun établissement ne subisse de baisse de fonctionnement. «Il y a le fonds de secours, il y a les travaux d'urgence, on a bien évidemment aussi les gros travaux et les investissements», souligne Xavier Bertrand. Les délibérations ont aussi porté sur la participation au financement des établissements privés sous contrat.

Pour Thomas Huttin, conseiller régional du groupe Pour le Climat et Pour l'Emploi/Somme : «Vous souhaitez accorder la garantie d'emprunt de la Région de France pour un lycée privé qui compte 272 élèves et dont l'effectif baisse de 23 élèves cette année. Pour nous, l'argent public doit travailler au lycée public. Car le lycée public est vieillissant, consommateur d'énergie coûteuse, émetteur de gaz à effet de serre, et mal adaptés au climat actuel et à l'hiver. Les lycéens, mais également les équipes éducatives, nous le rappellent dans les rues de nos villes et villages depuis plusieurs jours».

Xavier Bertrand lui répondant : «Vous avez fait une confusion entre investir dans les lycées privés et accorder une garantie d'emprunt. Nos prédécesseurs ont eu une politique en matière de lycée qui a été très ambitieuse. Ils ont eu à construire des bâtiments neufs, alors que nous, nous n'avons pas eu la même obligation». Dans un autre domaine, le président a aussi alerté les élus sur un projet de la SNCF visant à supprimer les navettes par autocars reliant la gare TGV Haute-Picardie à Amiens et Saint-Quentin.