La Région Normandie renouvelle son soutien à Normandie AeroEspace

La Région Normandie a renouvelé son soutien à Normandie AeroEspace (NAE) avec la signature d'un nouveau contrat triennal couvrant la période 2026-2028. L'accord a été officialisé le 25 juin, à l'issue de l'assemblée générale de l'association organisée au Mémorial de Caen, en présence d'Hervé Morin, président de Région.

Dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, les enjeux de souveraineté industrielle et la concurrence internationale, la collectivité entend accompagner les entreprises normandes de l'aéronautique, du spatial, de la défense et de la sécurité. «En renouvelant notre soutien à NAE, nous affirmons clairement notre ambition : faire de notre territoire un pôle d'excellence incontournable», a déclaré Hervé Morin.

Cinq priorités

Pour répondre aux défis des prochaines années, NAE structure sa feuille de route autour de cinq priorités : développer les opportunités commerciales en France et à l'international, renforcer la compétitivité industrielle, accélérer l'innovation, répondre aux besoins en compétences et accroître le rayonnement de la filière.

L'association poursuivra notamment son accompagnement des entreprises sur les sujets de cybersécurité, d'intelligence artificielle, de décarbonation, de robotisation et de sécurisation des approvisionnements. Elle prévoit également d'intensifier ses actions de recrutement, avec un objectif de 2 500 embauches par an entre 2026 et 2030, dans le cadre de l'initiative nationale «L'Aero recrute».

Cette assemblée générale a également renouvelé la gouvernance de NAE. Philippe Eudeline est reconduit à la présidence. Le bureau accueille une nouvelle vice-présidente en charge de l'emploi, de la formation et de l'orientation, Sandrine Fromentin, directrice des ressources humaines de Revima SAS.