La Saône-et-Loire ouvrira les Journées nationales d’action contre l’illettrisme (JNAI) par une soirée consacrée au cinéma. Organisé mardi 29 septembre à 18h au cinéma Pathé de Mâcon, le rendez-vous débutera par la projection de Brillantes, de Sylvie Gautier. Le film suit Karine, une agente de ménage confrontée aux conséquences de l’illettrisme dans sa vie professionnelle et personnelle. En France, 1,5 million d’adultes sont concernés par l’illettrisme. Scolarisés, ils rencontrent encore des difficultés importantes pour lire, écrire ou comprendre certains textes du quotidien. Parmi les 18-64 ans scolarisés, une personne sur dix présente par ailleurs de fortes difficultés avec les compétences de base. La moitié des personnes en situation d’illettrisme sont en emploi.

Des solutions en Saône-et-Loire

La soirée sera suivie d’un échange avec le public, en présence du préfet de Saône-et-Loire, Dominique Dufour. Les discussions seront animées par Barbara Semet, directrice de la Mission locale du Charolais, et Cyril George, chargé de mission régional de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI).

Le département dispose notamment des plateformes CLEFS 71, qui accueillent, évaluent et orientent les personnes concernées. Elles sont portées par plusieurs structures à Autun, Chalon-sur-Saône, dans le Charolais, au Creusot-Montceau et à Louhans.