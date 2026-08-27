La Saône-et-Loire passe en vigilance orange pour les orages

La Saône-et-Loire passera en vigilance orange pour des risques d’orages ce jeudi 27 août à partir de 16 heures. Des rafales comprises entre 80 et 100 km/h sont annoncées. Les épisodes orageux pourraient également provoquer de la grêle et de fortes précipitations sur le département.



Face à ces conditions météorologiques, les déplacements non indispensables sont déconseillés. Les habitants sont invités à suivre l’évolution de la situation et à rester prudents pendant les épisodes orageux. Les secteurs exposés au vent ou aux ruissellements doivent également faire l’objet d’une attention particulière.

Les précautions à prendre

Pendant l’orage, il est recommandé de rester à l’abri dans un bâtiment solide et de s’éloigner des arbres ainsi que des cours d’eau. Les objets susceptibles d’être emportés par le vent doivent être sécurisés. Les biens pouvant être touchés par une montée des eaux sont également à protéger.



Il est conseillé de limiter l’utilisation du téléphone et des appareils électriques durant l’orage. La prudence reste de mise lors des déplacements, notamment en cas de fortes pluies, de grêle ou de rafales importantes.