La Saône-et-Loire n’est plus placée en vigilance orange à la canicule depuis lundi 6 heures. Le département reste toutefois sous surveillance, avec une vigilance jaune jusqu’à la fin de la journée. Selon Météo-France, l’alerte liée aux fortes chaleurs doit être totalement levée à 22 heures. Cette évolution intervient après plusieurs jours marqués par des températures élevées sur le territoire.



Une dégradation orageuse accompagne ce changement de situation. Déjà observée dans la nuit de dimanche à lundi, elle doit se poursuivre au cours de la journée avec des averses et des orages. Le mercure devrait ainsi rester inférieur à 30 °C, offrant une baisse sensible par rapport aux derniers jours.

Des températures en baisse

Météo-France maintient par ailleurs la Saône-et-Loire en vigilance jaune aux orages jusqu’à 18 heures lundi. Les précipitations pourraient contribuer à faire rapidement baisser les températures. La nuit suivante, les valeurs ne devraient plus dépasser 20 °C.



Mardi, le département retrouvera des conditions plus modérées. Les températures maximales devraient se situer autour de 30 °C. Cette amélioration marque ainsi la fin de l’épisode de chaleur intense, même si le risque orageux reste présent à court terme.