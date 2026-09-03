Pour rappel, la gestion des collèges est une compétence clé des Départements, et depuis 1986, le Département de la Somme a la responsabilité de 50 collèges publics. À ce titre, il assure la construction, la rénovation, l'extension et le bon fonctionnement des établissements, ainsi que l'organisation et la gestion de la restauration scolaire. 407 agents techniques du Département garantissent chaque jour ces services dans les collèges.

Aux côtés des élèves de sixième le 1er septembre, la présidente du conseil départemental, Christelle Hiver, et ses équipes ont annoncé «poursuivre les investissements pour moderniser les établissements, améliorer leur accessibilité et leur performance énergétique, favoriser l'inclusion et le numérique». Un investissement de 106,8 millions d'euros plus précisément, inscrit dans le Plan pluriannuel d'investissement (PPI) 2026-2030. Parmi les opérations majeures, le Département présente notamment la reconstruction du collège Charles-Bignon à Oisemont, la réhabilitation lourde du collège Rosa Parks à Amiens et le lancement d'études pour de futurs projets comme à Longueau.

Le Somme chéquier collégien

«Notre engagement se traduit aussi par des actions très concrètes au quotidien, ajoute la présidente. Une restauration scolaire de qualité qui privilégie les produits locaux, des dispositifs pour accompagner les familles et leur pouvoir d'achat, l'accès au numérique, le développement de l'inclusion et de nouvelles actions éducatives en faveur de l'épanouissement et de la sensibilisation des jeunes aux enjeux environnementaux et de société». Pour exemple, la distribution du «Somme chéquier collégien» continue. Il offre aux familles un coup de pouce pour financer tout ou partie des frais liés à une activité sportive, culturelle ou artistique, ou encore l'achat de livres et de disques dans les librairies et disquaires du département. Le chéquier est composé de dix chèques de cinq euros, et au cours de l'année 2025/2026, plus de 643 500 euros ont été injectés dans l'économie locale grâce à l'utilisation de ce chéquier.

Pour Christelle Hiver : «À travers ces engagements, le Département prépare les collèges de demain et accompagne les jeunes Samariens dans leurs parcours, avec la conviction qu'investir dans leur réussite, c'est investir dans l'avenir de notre territoire».