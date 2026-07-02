Jusqu’au 30 septembre, et à commencer par le 3 juillet au Touquet, la tournée d’été de la Région Hauts-de-France sillonne les territoires et s’arrêtera dans près de 40 villes pour faire passer un été plus animé aux habitants qui ne peuvent pas partir en vacances. Le thème central : les 10 ans de la Région Hauts-de-France, pour célébrer une décennie d’initiatives, de projets et de réalisations.

De Breteuil à Arras, les différents arrêts du car-podium aux couleurs vitaminées seront l’occasion de recréer une atmosphère de vacances tout en valorisant le patrimoine territorial.

Jeux et arts

Au programme, des jeux, un tremplin d’artistes régionaux et des transats ! «Permettre à chacun de vivre un bel été, en particulier est une exigence de solidarité au cœur de notre action régionale. Cette tournée est le symbole d'une institution de proximité qui célèbre dix ans d'engagements concrets au service de nos territoires et de la fierté de nos habitants», a plaidé la région.