Les estimations de production viticole française en 2026 ont été revues "légèrement" à la hausse, à près de 35 millions d'hectolitres (mhl), un niveau qui reste cependant historiquement bas, indique mercredi le ministère de l'Agriculture.

Sous l'effet des canicules, de la sécheresse de l'été et des plans d'arrachage, cette vendange serait réduite de 2% par rapport à la récolte déjà peu abondante de 2025 et de 14% par rapport à la moyenne 2021-2025, selon des estimations au 1er octobre produites par le service des statistiques du ministère (Agreste).

Pour l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), qui tient les statistiques mondiales de la production et de la consommation de vin, la France avait déjà enregistré en 2025 sa plus faible production depuis 1957.

Les évaluations publiées il y a un mois annonçaient près de 33,9 mhl. Elles ont été "légèrement révisées à la hausse (...) principalement en raison de rendements meilleurs qu'anticipé en Languedoc-Roussillon", explique Agreste mardi.

Les disparités restent toutefois fortes entre bassins viticoles, note le ministère, certains subissant des pertes importantes tandis que d'autres enregistrent des rendements supérieurs à ceux de l'année précédente.

Les vendanges, commencées plus tôt que d'ordinaire, sont désormais presque terminées et se sont déroulées dans un excellent état sanitaire, ajoute-t-il.