Venue du pape Léon XIV à Metz, perturbations routières en vue en Meurthe-et-Moselle !

Demain, lundi 28 septembre, la ville de Metz accueillera le souverain pontife à l’occasion de sa venue en France.

«Cet événement exceptionnel entraînera d’importantes perturbations de la circulation sur plusieurs axes routiers de Meurthe-et-Moselle», informe la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

Sur l’A31, dans le sens Nancy-Metz, de très forts ralentissements sont attendus lundi matin entre 9 h et 11 h, notamment au niveau d’Atton.

Prière de faire du télétravail

«Afin de ne pas surcharger le réseau secondaire, les usagers sont invités dans la mesure du possible, à limiter leurs déplacements sur cette période et à privilégier le télétravail».

À l’issue de l’événement, en raison des départs des participants, de nouveaux ralentissements seront également à prévoir dans le sens Metz-Nancy.

«Il est recommandé aux usagers d’anticiper leurs déplacements, d’éviter autant que possible les heures de forte affluence et de se tenir informés des conditions de circulation avant leur départ».