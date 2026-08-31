10 000 élèves amiénois effectuent leur rentrée scolaire dans les 78 écoles publiques de la ville. «Un maillage d'écoles exceptionnel», reconnaît le maire Frédéric Fauvet, auquel il se réjouit de n'avoir «aucune fermeture de classe à déplorer, annonce-t-il. C'est une volonté d'avoir des classes à taille humaine. Moins il y a d'élèves par classe, meilleurs sont les résultats». Avec Esra Ercan, adjointe aux affaires scolaires et au projet éducatif, ils affichent en premier lieu leur volonté de diminuer le tarif de la restauration scolaire et du périscolaire de 25% en moyenne : «Un soutien aux familles, dans un contexte où le pouvoir d'achat est une préoccupation majeure des habitants».

De plus, la Ville augmente la dotation municipale versée aux écoles de dix euros par élèves et par an, soit une hausse de près de 100 000 euros et de + 20% sur un budget total de 630 000 euros. Le maire confirme : «Cette hausse constitue une première étape et permettra aux directeurs d'école de disposer de moyens supplémentaires pour financer les projets en direction des élèves et renouveler les équipements pédagogiques».

Une rénovation qui s'inscrit en modèle

En cette rentrée de septembre 2026, après un été caniculaire historique, la Ville d'Amiens mise sur des écoles modernisées et plus vertes, adaptées au changement climatique. La municipalité a ainsi organisé sa conférence de rentrée à l'école du Pigeonnier A, l'un des exemples des établissements rénovés (voir le financement en encadré). Le projet avait été initié par la majorité municipale précédente, et après huit mois de travaux, les élèves intègrent une école «nouvelle génération».

Dans une construction typique des années 1950, Louis Caux, l'architecte de la transformation, a présenté «des nouveaux locaux qui améliorent durablement le confort des enfants, des enseignants et des personnels, tout en répondant aux objectifs de performance énergétique de la collectivité». Il précise que «cette rénovation thermique complète permettra une réduction d’environ 50% des consommations grâce aux travaux d’isolation extérieure, au remplacement des menuiseries, à l’amélioration de la ventilation, au raccordement au chauffage urbain et à l’installation de panneaux photovoltaïques». Le schéma de rénovation de cet établissement pourrait servir d'exemple type à d'autres bâtiments, de même que les dispositifs de végétalisation des cours d'écoles et de sécurisation des abords en phase d'expérimentation.