La Ville de Metz offrira de jeunes arbres aux habitants ayant un jardin à partir de fin novembre 2026. Avec cette opération baptisée «Un arbre pour votre jardin», la municipalité souhaite renforcer la présence de la nature dans les espaces privés. L'objectif est notamment de favoriser la biodiversité, de créer des corridors écologiques et de développer la trame verte sur le territoire messin. Les arbres contribueront également à améliorer la qualité de l'air grâce à la captation du dioxyde de carbone, tout en apportant davantage d'ombre pour limiter les effets des fortes chaleurs. Ils participeront aussi à l'embellissement du cadre de vie et permettront, pour certaines variétés, de récolter des fruits.

Les 400 arbres proposés proviennent de pépinières locales et se répartissent en une dizaine de variétés. Les habitants pourront choisir de jeunes arbres fruitiers, comme des mirabelliers, pommiers, poiriers ou figuiers, ou se tourner vers des essences feuillues telles que le tilleul, l'érable champêtre, le charme ou le micocoulier de Provence. Le choix sera effectué après échange, en tenant compte des caractéristiques de chaque jardin et des stocks disponibles.

Comment bénéficier d'un arbre gratuit à Metz ?

L'opération est réservée aux personnes qui résident à Metz et disposent d'un jardin. Les inscriptions sont ouvertes du 4 au 27 novembre 2026 inclus, dans la limite des stocks disponibles. Les habitants intéressés doivent remplir le formulaire en ligne sur le site de l'Eurométropole de Metz.

La distribution des arbres se déroulera ensuite les samedis 28 novembre et 5 décembre 2026, de 8h à 13h, au Centre horticole de la Ville de Metz, situé au 145, route de Woippy. Un rendez-vous devra être choisi au moment de l'inscription afin d'organiser les retraits de manière échelonnée.