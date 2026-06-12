«Vous l'avez fait avec beaucoup de cœur», salue Fanny Anor, préfète de l'Aisne, à l'adresse de José Faucheux, président de la CMA (Chambre des métiers et de l'artisanat) de l'Aisne. Jeudi 11 juin, un chèque de 4 000 euros a été remis à une association locale qui s'investit pour améliorer les conditions de soin et d'accueil des patients en lutte contre le cancer. La vente de meringues roses à l'occasion d'Octobre rose, a permis de récolter au total 40 000 euros dans les Hauts-de-France.

Améliorer le quotidien des malades

«Le produit de la vente de ces gourmandises va permettre de financer des projets visant à améliorer la qualité de vie des patients qu'on accompagne», remercie le docteur Mohamad Chehimi, responsable du service oncologie de l'hôpital de Laon. L'association Les rubans de Laon'Vie, présidée par Florence Nominé, entend mener des actions pour mieux accompagner les patients. Le projet d'achats de casques réfrigérés permettant de limiter la perte de cheveux due à la chimiothérapie a été évoqué.

José Faucheux a salué l'implication dans cette opération des apprentis des 11 centres de formations de la région où sont proposés la pâtisserie, dont ceux de Laon et La Capelle, et la chaîne de générosité créée. Avec la conviction de la CMA ici rappelée : les artisans ont un rôle à jouer bien au-delà de leur atelier. Cette initiative de fabriquer, vendre et distribuer ces gourmandises constitue un véritable acte de solidarité. Elle est accompagnée par la CGAD (Confédération générale de l'alimentation en détail, qui représente les métiers de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité et de l'hôtellerie-restauration).