Les arts urbains ont fait leur festival toute la semaine à Laon. La 5e édition de cette manifestation organisée par la Ville de Laon a vu de nombreux artistes défiler dans la ville-préfecture pour réaliser de nouvelles fresques monumentales de street art et animer des ateliers dans les écoles et pour le grand public. Le festival s'ouvre à l'ensemble des arts urbains et célèbre ainsi le mix, la musique électronique et les danses urbaines.

Samedi 20 juin, dès 20 heures, c'est le spectacle "Talent Show" de RStyle qui sera donné sur le parvis de la cathédrale. Au programme, des performances chorégraphiques de huit artistes sont prévues : hip-hop, roller, danse contemporaine et freestyle football. Et un battle sera organisé avec un jury qui départagera les meilleures performances. La soirée se poursuivre de 21h30 à 23h avec un DJ set.

Un street artiste américain de renom

Et le lendemain, le dimanche 21 juin sera consacré à la finalisation des peintures murales dans toute la ville. Avec la présence d'un invité spécial en la personne du street artiste américain Tristan Eaton. Figure incontournable de la scène internationale, il construit depuis plus de vingt ans un langage visuel unique, à la croisée du street art, du design, de la culture populaire et des beaux-arts. Cofondateur de Kidrobot et créateur des emblématiques Dunny et Munny, il a également réalisé des fresques monumentales de New York à Paris, en passant par Shanghai, tout en développant une œuvre présente dans les collections permanentes du MoMA. Le public est amené à découvrir son oeuvre dimanche 21 juin au matin, rue Sérurier à Laon, à côté de la Maison d'Arts et Loisirs.