Cet événement économique régional réunira près de 60 exposants et 550 visiteurs attendus pour accompagner les porteurs de projets et sécuriser le renouvellement des générations agricoles dans le territoire.

Un carrefour stratégique pour l'avenir des exploitations

Le jeudi 26 novembre prochain, le complexe Artois Expo de Saint-Laurent-Blangy accueillera de 9h à 16h le 5e Salon de l’installation et de la transmission. Co-organisé par les Jeunes Agriculteurs et la Chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais, ce rendez-vous d'affaires ambitionne de dynamiser l'économie agricole locale. Face au défi du renouvellement des générations, l'événement combinera astucieusement les problématiques d'installation des jeunes professionnels et de cession des exploitations existantes. Près de 550 visiteurs sont attendus pour cette journée d'échanges professionnels.

Un accompagnement complet et des acteurs mobilisés

Pour cette édition, pas moins de 60 exposants et structures spécialisées de l'amont et de l'aval se rassembleront afin de proposer un conseil exhaustif aux participants. Des organismes clés, à l'instar de SEMAE Nord, seront présents pour valoriser la filière des semences et plants et guider les porteurs de projets dans leurs démarches de partenariat. Ce pôle de compétences permettra aux futurs exploitants et aux cédants d'explorer toutes les solutions d'accompagnement juridique, financier et technique pour assurer la viabilité de leurs futures transactions économiques.













À moins d’un mois de l’événement, les acteurs du monde agricole régional se préparent à faire de cette journée un levier concret pour pérenniser l’économie rurale du Nord-Pas-de-Calais.







