Le groupe américain Tesla, spécialiste des véhicules électriques et du stockage d'électricité, a annoncé mercredi des résultats contrastés au troisième trimestre globalement satisfaisants pour les analystes, qui s'impatientent d'une lenteur dans la concrétisation des projets.

Le chiffre d'affaires du groupe d'Austin (Texas) est resté quasi stable entre juillet et septembre, à 28,05 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net ressort à 787 millions de dollars, contre 1,37 milliard un an plus tôt.

Le consensus des analystes de Factset escomptait respectivement 28,08 milliards et 782 millions.

Sur cette période, selon les données publiées début octobre, il a livré 486.532 véhicules dans le monde, dépassant d'une bonne marge les attentes du marché (environ 461.000) mais en recul sur un an (497.099).

"Tout en continuant à mettre en oeuvre nos innovations pour réduire les coûts de production et opérationnels, au fil du temps, nous nous attendons à ce que les bénéfices liés aux équipements soient accompagnés d'une accélération des profits dans la superintelligence (intelligence artificielle, NDLR), les logiciels et les flottes", a relevé le groupe mercredi dans son communiqué.

L'entreprise est d'autant plus scrutée aujourd'hui que son patron, le multi-milliardaire conservateur Elon Musk, a affirmé mardi soir lors de la présentation des résultats de SpaceX qu'un rapprochement des deux groupes qu'il dirige serait une "bonne idée". Selon lui, des comités ont été constitués en interne pour en évaluer l'opportunité.

Union de géants

Garrett Nelson, analyste de CFRA Research, a insisté sur l'amélioration "impressionnante" des marges et le niveau des liquidités générées.

L'action, qui a perdu 14,06% depuis le début de l'année, a terminé en hausse de 3,41% mercredi avec la perspective de ce mariage entre titans, mais perdait 2,10% dans les échanges électroniques à l'issue de l'audioconférence.

La capitalisation boursière de SpaceX dépasse les 2.000 milliards de dollars, celle de Tesla les 1.500 milliards.

Les analystes de Yorkville Ives ont estimé à "80%-90%" la probabilité d'une fusion d'ici fin 2027.

Avant cela, Tesla va devoir mettre un coup d'accélérateur sur le développement et le déploiement de sa multitude de projets, en particulier son service de taxi sans chauffeur (robotaxi et Cybercab), son robot humanoïde Optimus et la conduite autonome (FSD).

Surtout au vu des dépenses d'investissements conséquentes : le directeur financier de Tesla, Vaibhav Taneja, qui avait prévu en juillet des dépenses de plus de 25 milliards de dollars en 2026, a indiqué mercredi que le groupe comptait finalement dépenser 20 milliards de dollars, ajoutant que l'entreprise avait géré "efficacement ses investissements".

Ce montant reste plus de deux fois supérieur au budget d'investissement de Tesla pour 2025, qui s'élevait à 8,5 milliards de dollars.

Pour Garrett Nelson, l'attention des investisseurs s'est détournée de ces dépenses pour se focaliser sur l'éventuelle fusion, et le développement des produits de Tesla qui influencera "significativement" sa valorisation.

Tesla "a effectué des choses remarquables mais continue de perdre certains des paris les plus audacieux de ses dirigeants", indiquait Paul Miller, analyste de Forrester, avant l'annonce des résultats, rappelant qu'Elon Musk avait promis en 2019 un million de robotaxis d'ici 2020.

Or, le service n'a été lancé qu'en juin 2025 dans un périmètre très restreint d'Austin (Texas), avant d'être très progressivement étendu. Il est disponible actuellement dans sept villes américaines (au Texas, en Floride et en Californie).

Il doit en être de même pour le Cybercab, véhicule sans pédale ni volant conçu spécifiquement pour opérer en robotaxi et lancé commercialement début septembre à Austin.

Mais, au premier jour de son lancement, l'agence fédérale de sécurité routière (NHTSA) a ouvert une enquête pour déterminer si le véhicule respectait les normes fédérales.

Il doit opérer à Dallas dès novembre, a précisé aux analystes Ashok Elluswamy, chef de l'intelligence artificielle de Tesla, ajoutant qu'il pourrait être vendu aux tiers vers le deuxième trimestre 2027.

Tesla a également vu large avec Optimus, promettant d'en fabriquer un million par an, mais sa production vient tout juste de commencer, au compte-gouttes. Selon Elon Musk, elle devrait atteindre un rythme annualisé de 20.000 par semaine "dans au moins un an" et Optimus pourrait alors être commercialisé.

Concernant son métier d'origine, les voitures électriques, plus de dix millions ont été livrées depuis la toute première en 2008.

Tesla vise une production de "5 millions (de véhicules) par an d'ici environ 2030" - contre 1,65 million en 2025 -, a révélé Elon Musk mercredi.

Mais le groupe, largement en tête des ventes mondiales pour cette motorisation pendant des années, s'est fait ravir la pole position par le chinois BYD en 2025.

La concurrence est désormais vive, même aux États-Unis où les constructeurs chinois sont pourtant absents.